Maroc: des drones pour lutter contre les feux de forêts

Le Haut Commissariat aux Eaux Et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification a commencé à utiliser des drones équipés d’un système de contrôle israélien avancé et équipé de caméras thermiques nocturnes, afin de contrôler les forêts en ce mois d’août et d’éviter les incendies, d’après ce que rapporte le quotidien Al-Massae.

La même source rapporte que ces drones peuvent voler à 3000 mètres d’altitude en différentes saisons grâce à leur résistance au vent, à la pluie et à la neige. Cette nouvelle initiative fait partie du projet visant à introduire une technologie de pointe dans le domaine forestier pour surveiller et contrôler tout mouvement illégal et signaler tout incendie dès qu’il se produit. La même source note que le Haut commissariat des eaux et forêts a commencé à mettre en œuvre cette technologie dans la région de Boulmane, en attendant son application dans tout le Royaume.

M.F.