Maroc: des détenus du Hirak bientôt libres

12 détenus du Hirak devront être libérés dans les jours à venir, après avoir purgé leur peine dans les prisons d’Al-Hoceïma et de Nador, a fait savoir une source bien informée à Le Site Info.

Il s’agit de Abdelkhair Y. et de Mohamed F., qui seront libérés le 27 mai, de Nouri A. et de Rachid A. (28 mai), de Jawad E. et de Mohcine A. (6 juin), de Jamal M. et d’Anas K. (9 juin), et de Jawad B., de Walid O. et de Mohamed B. (16 juin). Tous sont actuellement incarcérés à la prison d’Al-Hoceïma, sauf Mohcine A. qui purge sa peine dans la prison de Nador.

Rappelons par ailleurs que la Cour d’appel de Casablanca avait confirmé, début avril dernier, les jugements de première instance prononcés à l’encontre des activistes du Hirak et du journaliste Hamid El Mahdaoui.

Des peines allant de 20 ans de prison ferme à un an de prison avec sursis avaient été prononcées, en juin dernier, à l’encontre des accusés dans les événements d’Al Hoceïma.

4 accusés avaient été condamnés à une peine de 20 ans de prison ferme chacune, dont le leader du Hirak, Nasser Zefzafi.

S.L. et K.C.