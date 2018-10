Maroc: des centres de visite technique sanctionnés

L’examen des centres de contrôle des voitures a révélé des dysfonctionnements. Plusieurs d’entre eux ont été sanctionnés pour “non respect des conditions de la sécurité routière”.

Le secrétariat d’Etat chargé du transport a effectué un contrôle des centres de visite technique des voitures de l’ensemble du territoire marocain. Bilan de l’opération: de nombreux dysfonctionnements qui pourraient mettre en péril la sécurité routière, rapporte le quotidien Assabah.

Le secrétaire d’Etat en charge du Transport, Mohamed Najib Boulif, a affirmé que le ministère a procédé à un examen général de ces centres.

Il a par ailleurs souligné, dans une publication sur Facebook, que certains centres de visite technique sont gangrenés par la corruption. L’examen a en effet révélé que 23 centres présentent des anomalies remettant en question la crédibilité du contrôle technique.

Et d’ajouter que six centres ont été sanctionnés dans un premier temps, après l’application des procédures administratives légales. Les sanctions varient entre l’arrêt d’exercer entre 1 et 3 mois et une amende de 50.000 dirhams. Les sanctions du ministère ont également concerné 15 autres centres ne respectant pas les conditions de contrôle technique. Ces derniers se sont ainsi vu retirer leurs autorisations d’exercer.

