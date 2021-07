Maroc. Déplacement inter-villes: ce qu’il en est vraiment

Une (fausse) information a circulé samedi soir sur les réseaux sociaux, selon laquelle il serait interdit de circuler depuis et vers huit villes du Maroc. Sur sa page officielle Facebook, le chef du gouvernement a tenu à démentir cette rumeur. « Il s’agit d’un ancien communiqué qui date de l’année dernière », a précisé El Otmani. « La seule information dont il faut tenir compte est celle diffusée récemment concernant le renforcement des restrictions depuis vendredi dernier ».

Pour rappel, le gouvernement avait décidé de prendre une série de mesures préventives, à compter du vendredi 23 juillet 2021 à 23h, en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Ces mesures portent sur l’interdiction des déplacements nocturnes à travers tout le Royaume de 23h à 4h30, à l’exception des personnes exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels et celles représentant des cas médicaux urgents, indique lundi un communiqué du gouvernement.

En outre, les déplacements entre les préfectures et provinces sont conditionnés à la présentation du passeport vaccinal ou d’une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes, en plus de l’interdiction des fêtes et mariages, ainsi que des obsèques, avec un maximum de 10 personnes lors des cérémonies d’enterrement.

Ces mesures concernent également le respect d’un maximum de 50 % de la capacité d’accueil dans les cafés et restaurants, les transports publics et les piscines publiques, alors que les rassemblements et les activités dans les espaces ouverts ne doivent pas dépasser 50 personnes, avec l’obligation de disposer d’une autorisation délivrée par les autorités locales en cas de dépassement de ce nombre, ajoute le communiqué.

Depuis vendredi, les contrôles entre les villes on été renforcés, mais aucune interdiction strictes de déplacement n’a été mise en place. La situation sanitaire s’aggrave au Maroc où un total de 5494 nouveaux cas d’infection au coronavirus a été enregistré au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé a annoncé, samedi, que les centres de vaccination anti-Covid-19 seront ouverts tous les jours jusqu’à 20 heures, à partir de dimanche. Les citoyens concernés sont, ainsi, appelés à se rendre aux centres de vaccination pour recevoir leurs doses, souligne le communiqué.

S.L.