Maroc: de nouvelles prières rogatoires seront accomplies ce vendredi

Sur ordre du roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, l’invocation de Dieu pour la demande de la pluie s’effectuera vendredi prochain dans l’ensemble des mosquées du Royaume, annonce ce mercredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

« Cette invocation, qui perpétue la tradition du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut soient sur Lui, à chaque fois que la pluie se fait rare et que les gens en ont besoin, se fera à travers un prêche unifié soulignant la signification de cette sunna bénie et l’imploration du Très-Haut dite par les fidèles en pareille circonstance, tout en élevant les prières rogatoires habituelles après la prière du vendredi dans l’ensemble des mosquées », précise le ministère.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait ordonné l’accomplissement des prières rogatoires le vendredi 4 février, dans l’ensemble des mosquées du Royaume.