Maroc: de nouvelles facultés de médecine privées ?

Les protestations des médecins contre les facultés privées de médecine et de pharmacie se font de plus en plus entendre. Mais ceci n’empêche que les demandes de construction de nouveaux établissements du genre ne cessent de parvenir à l’Exécutif.

Selon le quotidien Al Massae, presque toutes les demandes concernent de grandes agglomérations urbaines, telles que Rabat, Casablanca, Fès et Tanger.

Les praticiens qui pointent ces facultés privées de médecine et de pharmacie espèrent dissuader le gouvernement El Othmani d’obtempérer à de nouvelles constructions. Mais plusieurs observateurs sont moins optimistes et pensent que l’Exécutif donnera son feu vert et que de nouvelles facultés vont voir le jour.

Ben Brahim