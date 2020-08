Maroc: de nombreuses amendes pour non-port du masque

Les autorités ne badinent plus avec les citoyens qui ne portent pas de masques de protection, dans l’objectif d’endiguer le risque de transmission du coronavirus. Les estivants n’échappent plus au collimateur des services sécuritaires pour la même raison!

Et les amendes commencent à pleuvoir sur les récalcitrants, comme c’est arrivé dimanche 23 août à la province Chtouka-Ait Baha, Région Souss-Massa.

Ainsi, selon une source concordante de Le Site info, des éléments de la Gendarmerie royale ont sévi à l’encontre de quelque 20 estivants. Et ce, à la plage Wassay pour non-port des masques de protection contre la covid-19.

Pour rappel, les autorités marocaines ont annoncé,depuis quelques jours, une série de nouvelles mesures dans le but d’endiguer la propagation de la pandémie dans plusieurs villes. Ainsi, l’accès à de nombreuses plages a été formellement interdit, suite aux résultats de données du suivi et du contrôle de la situation épidémiologique. Et également, après l’apparition de nouveaux foyers de contamination au sein de plusieurs quartiers de Casablanca, Marrakech et Béni Mellal.

A.C.

