Maroc-Croatie: effervescence exceptionnelle dans les cafés

Les cafés de différentes villes du Royaume ont connu, depuis ce matin du mercredi 23 novembre, une effervescence inhabituelle et exceptionnelle, due au premier match des Lions de l’Atlas contre les coéquipiers de Luka Modric, dauphins du Mondial 2018, en Russie.

A Casablanca, comme d’ailleurs dans différentes villes marocaines, les cafés ont vu affluer des dizaines de clients, tôt dans la matinée, avant le coup d’envoi du match Maroc-Croatie, à partir de 11h, heure marocaine, au stade Al Bayt de la ville qatarie Al-Khor.

Brandissant des drapeaux Rouge et Vert du Maroc, portant maillots, casquettes et écharpes aux couleurs de l’équipe nationale, ces supporters enthousiastes et optimistes, quant au résultat de ce premier match des Lions de l’Atlas, ont exprimé leur soutien inconditionnel et leurs encouragements à l’équipe nationale marocaine.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas se trouvent dans le Groupe F des phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022, avec la Croatie, la Belgique et le Canada.

La cérémonie d’ouverture de cette édition du Mondial a eu lieu dimanche dernier, 20 novembre courant, à Doha. Le premier match a opposé le pays hôte, le Qatar, à l’équipe de l’Equateur et s’est terminé par la victoire de l’équipe sud-américaine sur le score de 2-0.

