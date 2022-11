Maroc-Croatie: des cafés ont imposé un petit-déjeuner à 80 DH !

Plusieurs sources concordantes ont révélé que des cafés des villes de Rabat et de Kénitra ont cupidement profité de la diffusion du match Maroc-Croatie, mercredi 23 novembre courant. Et ce, en imposant des tarifs exorbitants à leurs clients, venus supporter et encourager des Lions de l’Atlas.

Ainsi, les propriétaires de ces cafés ont eu l’outrecuidance d’imposer à leurs clients de prendre un petit déjeuner ne coûtant pas moins de 80 DH, au lieu et place des boissons habituelles servies dans ces établissements, ont souligné les mêmes sources.

Cette décision mercantile et amorale a fait réagir les citoyens qui ont appelé à ce qu’un contrôle strict soit effectué concernant ces cafés. Ceci, car les propriétaires de ces établissements osent exploiter le désir patriote des Marocains à suivre les matchs de l’équipe nationale pour leur imposer des conditions inacceptables.

Celles-ci ressemblent plus aux pratiques criminelles de chantage et d’escroquerie, plutôt qu’à des prestations normales, ont précisé ces citoyens floués, hier, par des cafés où ils ont vu le match Maroc-Croatie qui s’est terminé, comme tout le monde sait, par un match nul (0-0).

L.A.