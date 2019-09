Maroc: crash d’un hélicoptère avec une fausse immatriculation

Un hélicoptère portant le matricule “SA318C_Alouette 2”, une fausse immatriculation de la police espagnole, s’est écrasé aux environs de la ville d’Assilah, vendredi dernier, selon des sources militaires marocaines du site “Far-Maroc”

Piloté par un Mexicain, l’appareil transportait de la cocaïne et essayait de survoler l’espace national à basse altitude, dans le dessein d’échapper à la vigilance des radars. Il a été détecté par les Forces armées royales.

Légèrement blessé après le crash, en essayant de rejoindre l’autre rive de la Méditerranée, le pilote, âgé de 50 ans, a été arrêté par les éléments de la Gendarmerie royale. Transféré à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires, il devrait par la suite subir un interrogatoire pour déterminer les causes exactes du crash et expliquer son implication dans le trafic de cocaïne. La cargaison de drogue était en provenance d’un pays d’Amérique du Sud et à destination de l’Espagne, selon les premiers éléments de l’enquête.

L.A.