Maroc/Covid-19: voici d’où viennent les 1241 nouveaux cas

1.241 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 1.010 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 37.935 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 26.687 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 70.3%, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Le nombre de morts est passé à 584, avec 28 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24h, a-t-il ajouté, précisant que les décès ont été enregistrés à Casablanca (08), Marrakech (05), Fès (03), Tanger (03), Errachidia (02), Ouarzazate (02), et un à Rabat, un à Salé, un à Nador, un à El Hoceima, et un à Boujdour.

Le taux d’incidence cumulé est de 104.5/100.000 habitants, a-t-il dit, relevant que lors des dernières 24 heures, sur 100.000 habitants, quatre personnes ont été contaminées.

Côté répartition géographique, Mrabet a fait savoir que 393 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat (331 à Casablanca, 38 à Settat, 05 à Mohammédia, 04 à Midiouna, 02 à Benslimane, 07 à Naoucer, 04 cas à El Jadida, un cas à Berrechid et un cas à Sidi Bennour), 173 à Rabat-Salé-Kénitra (36 à Salé, 47 à Témara, 27 à Kénitra, 40 à Rabat, 06 à Sidi Kacem et 17 cas à Khémisset), 173 Fès-Meknès (64 à Fès, 43 à Meknès, 15 à Sefrou, 04 à Ifrane, 03 à Moulay Yaâcoub, 20 à Taza, 14 à Taounate et 10 cas à El Hajeb), 150 à Marrakech-Safi (130 à Marrakech, 08 à Essaouira, 6 Rehamna 05 à Kelâa De Sraghna et un cas à Al Haouz), 146 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (96 à Tanger, 43 à Tétouan, 05 à M’diq Fnideq, un cas à Larache et un cas à Fahs Anjra), 75 Daraâ-Tafilalet (11 à Ouarzazate, 45 à Errachidia, 09 à Midelt et un cas à Tinguir), 54 à Béni-Mellal-Khénifra (13 à Béni Mellal, 09 à Fqih Ben Saleh, 02 à Khénifra, 16 à Khouribga et 14 cas à Azilal), 32 à l’Oriental (10 à Oujda, 09 à Guercif, 04 à Nador, 04 à Figuig, 03 à Berkane, un à Driouch et un cas à Jerada), 25 à Souss-Mass (08 à Inzgane, 16 à Agadir et un cas à Tiznit), 07 à Dakhla Oued Eddahab, tous recensés à la ville de Dakhla, 05 à Laâyoune Sakia El Hamra (03 à Laâyoune et 02 à Boujdour) et 06 Guelmim-Oued Noun (03 à Guelmim et 02 cas à Assa-Zag)

Le nombre de cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 20.877, pour un total de 1.500.585, a-t-il poursuivi, précisant que 988 nouveaux cas ont été détectés dans le cadre du système de suivi des contacts (80%).

S’agissant des cas actifs, Mrabet a relevé que leur nombre s’élève à 10.664 personnes, soit un taux de 29.4/100.000 hbts, notant que la plupart de ces cas sont recensés dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra.

A propos des personnes se trouvant dans un état critique, il a fait état de 156 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 85 personnes intubées. Ces cas sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat (44, dont 33 personnes intubées), Marrakech-Safi (38 dont 25 personnes intubées), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (31, dont 07 intubées), Fès-Meknès (14 dont 08 intubées), Rabat-Salé-Kénitra (15 cas dont 05 intubées), Souss-Massa (05 , dont 03 intubées), Daraâ Tafilalet (05 cas dont 04 intubée), l’Oriental (03) et Guelmim-Oued Noun (01).

