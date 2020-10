Maroc/Covid-19: quelle stratégie de lutte contre la pandémie en hiver?

Le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique affirme que le ministère de la Santé a prévu une stratégie de lutte contre la propagation de la covid-19, pendant la saison hivernale prochaine.

Dans un entretien accordé à Le Site Info, et qui sera prochainement publié, Mouad Mrabet souligne que le ministère de tutelle s’active actuellement à augmenter et à renforcer le nombre des tests de dépistage et ce, afin que les cas confirmés de coronavirus soient répertoriés et ne soient pas confondus avec les cas de grippe saisonnière, fréquents en hiver.

Ce contrôle et ce suivi seront assurés par différents centres de santé, parties prenantes de la stratégie du Département de Khalid Ait Taleb, a précisé Mouad Mrabet.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’appréhension d’une deuxième vague de la covid-19, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique a indique que « le virus n’est pas saisonnier « . La preuve en est, a-t-il rappelé et averti: « Le Maroc a connu une grande vague pendant l’été. Et la problématique, en hiver, est que les virus saisonniers redoublent d’activité pendant cette saison ».

Larbi Alaoui et RimTbiba