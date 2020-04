Maroc/Covid-19: pourquoi les chiffres par région varient quotidiennement

Les variations constatées d’un jour à l’autre au niveau des chiffres relatifs à la répartition géographique des nouveaux cas d’infection au coronavirus au Maroc, sont le résultat du processus de vérification des données au cours de l’enquête épidémiologique sur ces cas après leur premier signalement, a indiqué, ce vendredi, le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Dans une déclaration à la presse, El Youbi a déclaré que “les variations quotidiennes des chiffres, notamment ceux liés à la répartition géographique, sont principalement dues au processus de vérification des données relevées au cours de l’enquête épidémiologique après le signalement des cas”.

“Certaines informations préliminaires sont corrigées, notamment en ce qui concerne la ville de résidence et non la ville d’admission du cas, ainsi que la vérification et la correction de certaines données relatives à l’origine de l’infection et aux conditions d’exposition à celle-ci”, a-t-il expliqué.

En revanche, El Youbi a noté que jusqu’à vendredi 18H, 74 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24h, portant le nombre total de cas enregistrés au Maroc à 1.448 cas.

Il a, en outre, fait état de 5.791 cas probables d’infection qui ont été exclus après des résultats d’analyses effectuées au laboratoire et révélés négatifs.

Dix nouveaux décès ont, par ailleurs, été enregistrés, portant le nombre total de décès à 107 cas, tandis que 13 rémissions supplémentaires ont été enregistrées, portant le nombre total de cas de guérison à 122, a poursuivi le responsable.

Concernant la répartition géographique des cas enregistrés, El Youbi a indiqué que la région de Casablanca-Settat a enregistré environ 30% des cas, suivie par la région de Marrakech-Safi avec environ 19%, puis la région Rabat-Salé-Kénitra avec environ 15% et Fès-Meknès avec plus de 12% des cas positifs au nouveau coronavirus.

