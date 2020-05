Maroc/Covid-19: le taux de létalité reste stable (El Youbi)

160 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 4.729 le nombre total des cas de contamination, a annoncé ce samedi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à samedi à 16H00, à 1.256 avec 173 nouvelles rémissions, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration à la presse.

Le nombre de décès a été porté à 173 après l’annonce de deux cas de décès au cours des dernières 24 H, a affirmé le responsable, ajoutant que 2.201 cas suspects ont été écartés lors des dernières 24 heures après les analyses révélées négatives.

La majorité des nouveaux cas ont été enregistrés, respectivement, dans les régions de Marrakech-Safi, Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Guelmim-Oued Noun et Rabat-Salé-Kénitra, a-t-il relevé.

La répartition du total des cas confirmés reste inchangée, avec Casablanca-Settat en tête des régions les plus touchées, suivie de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et, à part presque égale, Fès-Meknès et Draa-Tafilalet, a-t-il noté.

Sur les 160 nouveaux cas, 82%, soit 131, ont été découverts grâce au suivi médical, a expliqué El Youbi, précisant que cette opération, qui dure 14 jours, soit la période d’incubation maximum du virus, a concerné un total de 25.884 personnes contacts.

Il a souligné, aussi, une stabilité du taux de létalité, qui s’élève à 3,7%, contre 7% sur le plan mondial, ajoutant que le taux de rémission est à 26,6%, poursuivant ainsi sa hausse exponentielle.

De même, 78 cas au total sont pris en charge durant les dernières 24 heures par les services de soins intensifs et de réanimation, a-t-il fait savoir, faisant état du recul à 3% environ du nombre de cas se trouvant dans un état grave ou critique, alors que les cas ne présentant pas ou présentant peu de symptômes représentent 92% environ.

Le ministère de la santé invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

M.S. (avec MAP)