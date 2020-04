Maroc/Covid-19: le nouveau bilan par région

259 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc au cours des dernières 24 heures, portant à 2.283 le nombre total des contaminations, a annoncé ce jeudi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à jeudi à 18H00, à 249 cas avec 20 rémissions supplémentaires, alors que le nombre de décès a atteint un total de 130 avec trois nouveaux décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration à la presse.

Les nouveaux cas d’infection ont été recensés dans des foyers familiaux et dans certaines unités commerciales et industrielles, particulièrement à Casablanca avec 85 cas dans ces foyers, Marrakech (66), Tanger (21) et Fès (68), a-t-il relevé, ajoutant que pendant les dernières 24 heures, 113 cas ont été enregistrés dans ces quatre clusters.

Concernant la répartition géographique, le responsable a souligné que la région de Casablanca-Settat comptabilise toujours le plus grand nombre de cas avec 29,8%, suivie de Marrakech-Safi (21,3%), Fès-Meknès (13,9%), Rabat-Salé-Kénitra (11,3%), et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,1%).

Il a également indiqué que durant les derniers jours, une baisse a été observée du nombre des cas critique pris en charge, puisque 9% seulement des patients se trouvent dans un état avancé ou critique, 75% sont des cas légers ou bénins et 16% sont asymptomatiques.

Par ailleurs, le nombre des personnes contacts a atteint 12.357, dont 5.174 sont encore sous surveillance médicale, a fait savoir le directeur, notant que les opérations de suivi médical de ces personnes a permis de détecter 1.128 contaminations jusqu’à présent.

Il a également souligne que parmi les 259 nouveaux cas d’infection, 149 cas ont été recensés grâce aux opérations de suivi médical.

M.S. (avec MAP)