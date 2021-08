Maroc/Covid-19: le non-respect des mesures préventives laisse présager une catastrophe

Les autorités compétentes, de nombreux experts immunologues et des médecins, toutes spécialités confondues, ont beau conseiller aux citoyens le respect strict des mesures préventives sanitaires, le nombre de cas contaminés par la covid-19, celui des cas graves ou critiques et le taux de mortalité ne cessent d’augmenter, depuis trois semaines!

Le Site info, à l’instar de nombreux citoyens, a pu ainsi constater de visu que des dizaines de citoyens, voire des centaines, ne portent point de masques de protection dans la rue et ce, malgré les décisions décrétées par l’Exécutif et les avertissements réitérés par d’éminents professionnels marocains du secteur de la santé publique.

Les sureffectifs des moyens de transport public ont également été constatés par notre site, en opposition flagrante avec la décision de la réduction de leur capacité d’accueil de 50%. Les plages méditerranéennes et atlantiques de plusieurs villes du Royaume sont aussi en cause et connaissent de grosses affluences d’estivants et de baigneurs, pendant cette saison estivale presque caniculaire.

Aussi, pour la énième fois, des immunologues, des allergologues et des praticiens spécialistes en maladies infectieuses préviennent-ils sur les répercussions désastreuses et dramatiques du laxisme, de l’inconscience et de l’irresponsabilité civique des citoyens.

Fait qui contribue encore davantage à la propagation et à la transmission de la covid-19 et de ses nouvelles souches, si les mesures restrictives ne sont pas respectées, à la lettre, et par tous! « Une personne avertie en veut deux », ne signifie donc rien pour ces contrevenants « je-m’en-foutistes »? Car, que l’on le sache une fois pour toutes: la situation épidémiologique actuelle au Maroc, au cas où elle resterait dans l’état, augure d’une catastrophe sanitaire nationale annoncée!

Larbi Alaoui