Maroc/Covid-19: hausse progressive du taux de rétablissement (El Youbi)

132 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 4252 le nombre total des cas de contamination, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à mardi à 16H00, à 778 avec 83 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès a été porté à 165 après l’annonce de trois nouveaux décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration à la presse.

Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 1864 pour un total de 26.998 depuis le début de l’épidémie, a expliqué le directeur. Sur les 132 nouvelles contaminations confirmées, 92 ont été détectées grâce aux opérations de suivi médical, soit un taux de 70%.

L’effort de surveillance médicale a concerné 22.960 personnes contacts et la détection de 2.631 sur le total de 4.252 cas confirmés à ce jour, a-t-il encore précisé.

Côté répartition géographique, El Youbi a expliqué qu’aucun changement significatif n’a été observé d’autant plus que la région Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre des cas de contamination (25%), suivie de Marrakech-Safi (21%). Viennent ensuite Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Drâa-Tafilalet avec un nombre de cas presque égal.

S’agissant des guérisons, 83 nouveaux cas de rémission ont été recensés ce qui porte à 778 le nombre des patients déclarés guéris depuis le début de l’épidémie. Une hausse progressive du taux de rétablissement a été enregistrée pour atteindre 18,3%.

Sur le même registre, le nombre des patients pris en charge dans un état de santé critique reste généralement stable. A cet égard, il a fait savoir que seulement 81 patients sont admis aux soins intensifs dans un état de santé critique, soit 13 % de la capacité litière réservée à ces cas.

M.S. (avec MAP)