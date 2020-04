Maroc/Covid-19: des usines fermées pour non-respect des mesures sanitaires

Le chef de gouvernement a clairement expliqué que de nombreuses usines n’ont pas respecté les mesures sanitaires et préventives, à même de protéger leurs employés et ouvriers du Covid-19.

Lors de la séance mensuelle des questions orales sur la politique générale à la Chambre des conseillers, ce mardi après-midi, Saâeddine El Othmani a assuré que la fermeture de plusieurs usines a donc été décidée pour non respect des mesures sanitaires et préventives de la protection de leurs personnels du nouveau coronavirus.

Une commission a été créée, composée de fonctionnaires des ministère de l’Intérieur et de la Santé, ainsi que du ministère de l’Industrie et du commerce. Sa mission, a précisé le chef de gouvernement, est de veiller à ce que toutes les unités de production et d’industrie, encore en exercice, respectent rigoureusement toutes les mesures sanitaires prévues.

El Othmani a toutefois concédé que malgré toutes ces mesures prises, le virus réussit à contourner les moyens de lutte utilisés. Cependant, le Maroc est en possession d’outils des plus sophistiqués qui existent mondialement afin de prodiguer les soins nécessaires et appropriés aux patients atteints de Covid-19, a tenu à rassurer le chef de gouvernement.

Rappelons que 140 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu’à mardi à 10h00, portant à 3.186 le nombre total des cas de contamination, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nombre de cas guéris s’élève à 359 avec 9 nouvelles guérisons, alors que le nombre de décès a atteint 144, précise-t-on de même source.

Lundi, le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, avait affirmé que de nouveaux foyers épidémiques ont fait leur apparition dans des unités industrielles, notamment dans les villes de Casablanca et Tanger.

Larbi Alaoui et Naima Lembarki