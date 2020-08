Maroc/Covid-19: Aït Taleb annonce une bonne nouvelle au personnel médical

Le ministre de la Santé a annoncé que les cadres, ainsi que tous les personnels médicaux recevront bientôt des indemnisations pour leurs efforts inlassables consentis dans leur lutte quotidienne et intense contre le Covid-19.

Ces indemnités seront proportionnelles à l’action de chacun et de sa proximité avec les risques encourus, a précisé Pr Khalid Ait Taleb, lors d’une réunion « urgente » avec des syndicats, mardi dernier.

Le ministre a également ajouté avoir reçu le feu vert du chef de gouvernement et du ministre de l’Economie et des Finances concernant ces indemnisations. Et ce, après plusieurs correspondances à ce sujet adressées à El Othmani et à Benchaâboun.

Par ailleurs, à l’issue de cette réunion, qualifiée « d’urgente », des sources syndicales ont affirmé que le ministre de la Santé a favorablement répondu à certaines propositions qui lui ont été soumises. Parmi celles-ci, figure la recommandation faite aux responsables régionaux et provinciaux d’être plus « conciliants » concernant des autorisations de congés aux personnels du secteur.

De même que les mêmes sources ont souligné qu’Ait Taleb a tenu à réitérer que les raisons de la suspension des congés annuels a fait suite aux indicateurs et données alarmantes de la propagation du nouveau coronavirus, au Maroc.

Larbi Alaoui (avec Naima Lambarki)