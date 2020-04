Maroc/Covid-19: 1er décès parmi les médecins

Le personnel médical et paramédical est en première ligne dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Et de par leurs contacts quotidiens directs avec les cas confirmés, médecins et infirmiers sont les plus exposés à contracter la maladie, hélas!

Et on déplore le décès, au Maroc, ce samedi matin, de l’une de ces courageuses blouses blanches, causé par le Covid-19. Il s’agit d’une praticienne spécialiste, exerçant à l’hôpital Mohammed V de Casablanca.

Dans un communiqué, dont Le Site Info détient copie, le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a annoncé avoir enregistré le premier cas de décès au sein du corps médical du Maroc à cause du Covid-19.

“En ces circonstances douloureuses que vit notre cher pays, le SIMPS vient de perdre l’une de ces militantes,le Docteur Meryem Asyad, médecin spécialiste à l’hôpital Mohammed V de Casablanca, martyr du devoir national. Sa disparition a eu lieu ce samedi 4 avril, après qu’elle a contracté le nouveau coronavirus”, lit-on dans ledit communiqué.

“En ces circonstances attristées, le SIMPS présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte, à ses proches et amis, ainsi qu’à tout le secteur médical. “Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons”. Malgré notre grande douleur, nous saluons vivement les sacrifices consentis par les médecins qui n’hésiteront aucunement à continuer inlassablement à accomplir leurs devoirs selon ce que leur dicte leur conscience (…)”, affirme le Syndicat indépendant des médecins du secteur public.

Le Site Info se joint, à son tour, aux condoléances attristées du SIMPS. Que le Dr Meryem Asyad repose en paix! Et que Dieu ait la défunte en Sa Sainte miséricorde!

L.A.