Maroc/coronavirus: plus de 3 millions de masques par jour à la disposition des citoyens.

C’est confirmé officiellement! Par la voix du directeur de la communication du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, l’on a appris que des masques bavettes sont à la disposition des citoyens.

Ainsi, ce sont 3,3 millions de masques bavettes qui seront distribuées quotidiennement au Maroc et ce, à partir d’hier, lundi 6 avril, a annoncé Taoufik Moucharraf. Ils sont désormais disponibles aussi bien dans les épiceries de proximité (70000 au total), qu’au sein des moyennes et grandes surfaces (telles que Marjane et Carrefour, entres autres), aux quatre coins du Royaume.

Centrale Danone, Dislog Group et Copag, ainsi que d’autres entreprises, ont la charge de cette opération.Toutes ces sociétés contribueront ainsi à la lutte contre le risque de propagation du covid-19 dans notre pays.

Le directeur de la communication du ministère de l’Industrie, du commerce,de l’économie verte et numérique a également souligné que d’ici une semaine, ce seront 5 millions de masques bavettes qui seront produits quotidiennement. Et ce, car les 3,3 millions disponibles par jour, depuis lundi, et dont le prix unitaire a été fixé à 0,80 DH, ne sauraient couvrir tous les points de vente du Royaume, a précisé Taoufik Moucharraf.

A signaler que la boite contenant 50 masques bavettes coûte 40DH, alors que le prix de celle de 100 unités est de 80 DH. Mais il est utile de préciser que nous avions constaté de visu, dans certaines grandes surfaces et certaines supérettes, que c’est à 100 DH qu’est commercialisée la boîte de 100 masques bavettes, au lieu des 80 annoncés officiellement!

Mystère et boule de gomme!

Larbi Alaoui