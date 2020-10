Maroc: contrôles drastiques dans toutes les gares ferroviaires

Ce ne sont plus les seules gares de la capitale, Rabat-ville et Rabat-Agdal, où les autorités ont instauré des mesures strictes de contrôle des voyageurs. Toutes les gares ferroviaires du Royaume sont maintenant concernées, selon une source fiable de Le Site info.

Les services sécuritaires sont déployés aux accès desdites gares, afin de contrôler si les voyageurs sont munis d’autorisations exceptionnelles, délivrées par les autorités locales, permettant les déplacements inter-villes à bord des trains de l’ONCF.

Il est aussi demandé aux voyageurs la ville de leur provenance. Au cas où certains ne disposeraient pas de l’autorisation précitée, il leur est demandé de rebrousser chemin. Ceux qui n’obtempèrent pas sont passibles de sanctions pénales prévues dans ce cas de figure.

La même source a relevé que des barrières métalliques ont été placées devant les portes d’accès aux gares, Ainsi, personne ne peut accéder à l’intérieur s’il ne dispose pas d’une autorisation exceptionnelle qu’il se doit de présenter aux services sécuritaires. Ces derniers s’assurent de la validité des autorisations, surtout si celles-ci sont délivrées dans le cadre de l’exercice de la profession de leurs détenteurs.

Ces mesures drastiques sont la suite logique, préventive et sanitaire et ce, au moment où le Maroc connaît une augmentation quotidienne et alarmante des cas confirmés de la covid-19.Sachant également que la capacité d’accueil des malades, au sein des différents établissements hospitaliers du Royaume, se rétrécit comme peau de chagrin.

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki