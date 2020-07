Maroc: comment se passe la reprise dans les cliniques dentaires (VIDEO)

Les dentistes reprennent leur travail après des mois d’inactivité, imposée en raison de l’état d’urgence sanitaire. La caméra de Le Site info a visité l’une des cliniques de chirurgie dentaire et d’orthodontie. Et ce, afin d’examiner les conditions de travail à la reprise.

Le docteur Wafaa Falioun, spécialiste en chirurgie dentaire et en orthodontie, a déclaré que les dentistes se sont engagés à respecter le confinement. Ceci d’autant plus que la médecine dentaire est un terrain fertile pour la propagation du virus. Surtout en l’absence de respect des mesures préventives nécessaires.

Dr Falioun a ajouté que le contact était toutefois gardé avec les patients. Les applications de messagerie instantanée et des médias sociaux ont permis des consultations à distance. Celles-ci ont duré tout au long de la période de confinement, afin d’éviter des complications chez certains patients.

Et de poursuivre qu’après la reprise des travaux, les médecins du secteur ont convenu de mesures de sécurité. Et ce suite à plusieurs réunions. Ainsi, Les consultations ne se font désormais que sous rendez vous, et les cliniques n’accueilleront que 50% de la capacité initiale. Les cliniques seront stérilisées périodiquement et veilleront à faire respecter la distanciation sociale.

Mohamed Fizazi (Source: Les Eco)