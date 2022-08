Maroc: changement dans les prix des carburants à partir de ce jeudi

Bis repetita! Encore et toujours la même rengaine en ce qui concerne la revue en hausse des prix des hydrocarbures! Cela n’en finit pas de finir, à en avoir ras-le-bol et pleins les réservoirs de patience, de colère et d’indignation des citoyens.

Et pour cause légitime car il est prévu que, dès ce jeudi 1er septembre, une nouvelle augmentation du prix du litre d’essence et de gasoil, dans toutes les stations-service aux quatre coins du Royaume.

Ainsi, selon la déclaration à Le Site info d’un professionnel du secteur, le prix du gasoil va connaître, dans les deux prochains jours, une augmentation, variant entre 91 centimes et 1 Dh/le litre, partout au Maroc.

En revanche,-maigre consolation-, le prix du litre d’essence, lui, connaîtra une modique revue en baisse de 12 centimes, d’après la même source. Alors que s’agissant des stations-service d’Afriquia, le prix de l’essence demeurera stable, a tempéré ce professionnel du secteur des hydrocarbures au Maroc.

