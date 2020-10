Maroc: cette plante sucrée mais toxique fait un ravage parmi les enfants

Le Centre Anti-Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) a mis en garde contre les ravages causés par le chardon à glu (Dad en arabe) parmi les enfants qui seraient tentés d’en manger pour son goût sucré.

Avec un taux de toxicité de 30%, c’est l’une des plantes les plus toxiques. Elle représente la moitié des cas d’intoxication traités par le centre annuellement.

Au début de ce mois, deux enfants sont morts et plusieurs autres ont été hospitalisés pour empoisonnement après avoir ingéré cette plante cueillie dans un terrain vague à Tanger.

Cette plante sauvage (Atractilys gummifera) pousse dans le bassin méditerranéen et se trouve généralement dans les terrains vagues, autour des maisons et, quelques fois, à proximité des écoles. Elle est également en vente chez les herboristes et utilisée surtout pour ses vertus cosmétiques. Le centre met en garde contre les plantes sauvages en général et le chardon à glu en particulier et encourage à s’en débarrasser.

Un effort de sensibilisation des parents et des enseignants est également conseillé par le centre qui recommande de se laver les mains après avoir touché des plantes sauvages. En cas d’intoxication, le centre met à la disposition des citoyens un numéro d’appel (0801000180 ou 0537686464)

S.Z.