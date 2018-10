Maroc: une célèbre «Cheikha» piégée par des Facebookers

Et d’ajouter que plus de 100 personnes ont assisté à cette fête et ont mis des «ghotras» (les couvres-chefs mis par les habitants du Golfe) pour jouer le jeu. «Le ticket d’entrée coûtait 200 dirhams», a-t-il souligné.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK