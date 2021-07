Maroc: ce qu’il faut savoir sur le vaccin Janssen

Le Maroc a reçu, la semaine dernière, près de 300.000 doses du vaccin Janssen de Johnson & Johnson. Plusieurs citoyens se posent ainsi des questions sur les particularités du vaccin américain.

A ce propos, le médecin chercheur en politiques et en systèmes de santé Tayeb Hamdi a indiqué à Le Site info que ledit vaccin ne nécessite qu’une seule injection. L’immunité, ajoute le chercheur, s’acquiert 4 semaines après l’injection, et la composition du vaccin est similaire à celle des vaccins AstraZeneca et Sputnik 5.

Concernant le mode de stockage, notre interlocuteur indique qu’il ne nécessite pas de méthode particulière, et qu’il suffit de le placer dans un réfrigérateur. Le vaccin est efficace à 66% et de 85% contre les formes graves du virus.

