Maroc: ce que toucheront les appelés au service militaire

C’est jeudi prochain, lors du Conseil de gouvernement qui se tiendra sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Othmani, que le second projet de décret déterminant les salaires et les indemnités des appelés et des rappelés dans le cadre du service militaire sera examiné.

L’Exécutif devrait donc, d’une manière officielle, approuver les textes du nouveau décret qui le lui sera présenté par le ministre délégué à l’Administration et la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, fixant les appointements des personnes soumises à l’obligation du service militaire. Les appelés seront catégorisés en tant qu’officiers et hommes de troupe.

Selon le quotidien arabophone Akhbar Al Youm, leur salaire variera entre 1050 dirhams (soldats) et 2100 dirhams (officiers). Il sera en outre accordé aux recrues qui rejoindront les provinces du sud un montant supplémentaire de 300 dirhams par mois. Une couverture médicale ainsi que des indemnités de déplacement au même titre que les recrus des FAR sont comprises dans le deal. En cas d’invalidité au cours de la période de formation lors du service militaire, une pension leur sera versée.

Beni-Mellal, El Hajeb et Nouaceur seront les premiers centres à accueillir les appelés. Tous les appelés bénéficieront d’une alimentation gratuite et seront habillés et logés gratuitement dans les casernes et centres militaires auxquels ils seront affectés.

M.J.K.