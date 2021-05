Maroc: ce que l’on sait sur la réouverture des frontières

L’espoir de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, de et vers le Maroc, est le vœu de plus en plus pressant des Marocains.

A ce propos, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, déclare que la décision d’une telle éventualité est « simplement une question de temps ». Le Professeur Moulay Mustapha Ennaji a même assuré à Le Site info que « la réouverture se fera dans les prochaines semaines, voire au mois de juillet au plus tard, surtout que plusieurs pays ont décidé la réouverture de leurs frontières ».

Le Royaume ne peut continuer encore longtemps à fermer ses frontières, sachant les répercussions néfastes sur l’économie nationale, a tenu à souligner l’éminent virologue. Cependant, cette éventualité de réouverture sera accompagnée de mesures préventives et les voyageurs seront soumis à l’isolement sanitaire en vigueur en plus de la présentation d’u certificat de vaccination contre la covid-19, poursuit Pr Ennaji.

L.A.