Maroc: ce à quoi doivent s’attendre les citoyens dispensés de vaccination

Selon le Professeur Abdelfattah Chakib, membre du Comité technique et scientifique consultatif de vaccination, la mise en place du passeport vaccinal est la résultante de la stabilisation de la situation épidémiologique au Maroc et aussi de l’interaction positive des citoyens vis-à-vis de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus.

Lors du JT du soir de la chaîne nationale 2M, dimanche 6 juin, le Professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et spécialiste des maladies infectieuses et tropicales a réitéré que les personnes ayant bénéficié du vaccin contre la covid-19 peuvent désormais se déplacer, sans nulle restriction, aux quatre coins du Royaume et même se rendre à l’étranger.

Pr Chakib a également souligné que de nombreux pays européens, où l’opération de vaccination a enregistré de grandes avancées, exigent des voyageurs d’être détendeurs du pass vaccinal et ce, afin d’éviter tout risque affectant l’amélioration de la situation épidémiologique.

Au Maroc, concernant les personnes qui n’ont pu être vaccinées à cause d’une quelconque pathologie, l’invité du JT de la chaîne de Ain Sebaâ a déclaré qu’une circulaire du ministre de la Santé a pour but de prendre en compte cette problématique. Ainsi, seules les personnes ayant une forte allergie seront exemptes de la vaccination, alors que celles qui souffrent de maladies chroniques seront vaccinées et bénéficieront également du pass vaccinal.

Pour ces dernières personnes, a précisé Pr Chakib, il est prévu la création des centre de vaccination, dans toutes les Régions du Maroc, afin qu’elles puissent y recevoir leurs doses de vaccin.

