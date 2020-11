Maroc: catastrophe annoncée après l’affluence monstre devant un labo (PHOTO)

L’affluence monstre devant l’entrée d’un laboratoire d’analyses a suscité une grande inquiétude sur les réseaux sociaux.

Le lieu et la date où cette photo, largement partagée et commentée de cet encombrement, restent encore inconnus, pour l’heure. Mais le fait est que l’on y voit de très nombreux citoyens s’agglutiner devant le laboratoire afin d’y subir les tests de dépistage du covid-19.

Les internautes n’ont pas manqué de fortement critiquer le non-respect des mesures préventives et sanitaires de l’état d’urgence. Ils ont également relevé, avec colère et indignation, que ces personnes censées être venues pour s’enquérir de leur état de santé ont fait fi de l’une des plus importantes mesures préventives qu’est le respect de la distanciation physique.

Le Web marocain a aussi lancé un SOS au ministère de la Santé, lui demandant de faire preuve de fermeté concernant l’organisation des activités des laboratoires et une plus grande sensibilisation des citoyens sur la dangerosité de l’affluence dans les espaces publics.

Larbi Alaoui et Rim Tbiba