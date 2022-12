Maroc-Canada: report du point de presse hebdomadaire du gouvernement

La décision du report, ce jeudi 1er décembre, du point de presse hebdomadaire, qui fait suite au Conseil du gouvernement, a été motivée par le fait que sa tenue coïncide avec le moment où se déroulera le match qui opposera, à partir de 16h, les Lions de l’Atlas à l’équipe canadienne, a appris Le Site info de source fiable.

Et il est prévu que Mustapha Baitas ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, tiendra le point de presse habituel, qui suit le Conseil hebdomadaire du gouvernement, vendredi 2 décembre, à partir de 11h, au siège de l’agence Maghreb Arabe Presse (MAP).

Comme tous les Marocains le savent, et l’attendent avec impatience et grand espoir, l’ultime et décisive rencontre des Lions de l’Atlas contre le Canada aura lieu dans quelques petites heures, à partir de 16h, au Staduim Al-Thumama de Doha, pour le compte des phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

A.A.