Maroc-Canada: des établissements scolaires privés ont pris une décision importante

De source concordante, Le Site info a appris que de nombreux établissements scolaires privés, au niveau national, ont décidé l’arrêt des cours de cet après-midi du jeudi 1er décembre.

Décision dont la raison est de permettre aux apprenants, ainsi qu’aux équipes administrative et pédagogique, de suivre la retransmission du match Maroc-Canada.

Cependant, la même source a souligné que cela ne concerne pas la totalité des établissements scolaires privés du Royaume, mais qu’il s’agit de l’initiative et de l’appréciation de chacun à part, permettant aux apprenants de rentrer chez eux à 15 heures.

De son côté, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports n’a fait aucune annonce au sujet de la rencontre décisive qui opposera, à partir de 16 h, les Lions de l’Atlas aux Canadiens, a précisé notre source.

Rappelons que pour le premier match de l’équipe nationale, certains instituts et écoles privés ont permis à leurs apprenants et à leurs personnels de voir la rencontre Maroc-Croatie sur place et, pour cela, ont mis à disposition des postes de télévision.

A.A.