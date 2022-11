Maroc-Canada: bonne nouvelle pour les élèves du lycée Lyautey

Grande nouvelle pour les élèves du lycée Lyautey, à Casablanca. L’établissement scolaire, relevant de la mission française, a décidé de libérer les élèves jeudi prochain à 15h au lieu de 16h à l’occasion du match Maroc-Canada, comptant pour la 3ème et dernière journée du groupe F.

Dans une note adressée aux parents, le directeur indique : «Devant l’ampleur de l’enthousiasme général et parfaitement compréhensible à l’approche du match du jeudi 1er décembre et pour des raisons de sécurité, après concertation avec les autres établissements scolaires de l’AEFE au Maroc et avec les services de l’Ambassade de France, j’ai pris la décision de libérer les élèves du collège et du lycée Lyautey à 15h».

On apprend, par ailleurs, que la plupart des établissements scolaires rattachés à l’AEFE, à Casablanca, sont en train de suivre cette décision qui permettra aux élèves de suivre en direct la rencontre des Lions de l’Atlas. En parallèle, aucune annonce n’a encore été faite dans ce sens par les écoles de l’AEFE à Rabat et dans d’autres villes.

H.M.