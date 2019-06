Maroc: braquage d’une agence bancaire, le coupable arrêté

Le service préfectoral de la police judiciaire de Béni Mellal a procédé, vendredi matin, à l’arrestation d’un individu (28 ans) pour son implication présumée dans le braquage d’une agence d’Al Barid Bank, le 29 mai dernier, sous la menace d’une arme blanche et par l’utilisation d’une bombe lacrymogène, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les opérations de fouille et l’enquête préliminaire ont permis de saisir la cagoule, l’arme blanche, la bombe lacrymogène et les vêtements portés par le prévenu lors de ce braquage, fait savoir la DGSN dans un communiqué, soulignant qu’il a été également procédé à l’interpellation d’une femme soupçonnée d’entretenir une relation illégale avec le suspect, et de son frère dont l’opération de pointage dans la base de données sécuritaires a révélé qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche à l’échelle nationale pour une affaire de vol qualifié.

Les trois mis en cause on été soumis à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les actes criminels qui leur sont reprochés, alors que les recherches et les enquêtes se poursuivent pour déterminer et récupérer tous les objets dérobés par le principal suspect dans cette affaire.

S.L. (avec MAP)