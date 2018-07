Maroc: bonne nouvelle pour les usagers des autoroutes!

La commission interministérielle chargée de la sécurité routière a décidé d’installer des caméras de surveillance au niveau des ponts autoroutiers.

Selon Al Massae, le secrétaire d’Etat chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, a annoncé la nouvelle lundi 9 juillet à la Chambre des représentants, assurant que cette commission, composée du ministère de l’Intérieur, du ministère du Transport, des Autoroutes du Maroc, de la police et de la gendarmerie royale, a tenu plusieurs réunions pour concrétiser ce projet dans les plus brefs délais. Cette nouvelle décision devrait, en effet, limiter les accidents routiers, y compris ceux causés par les jets de pierres, devenus de plus en plus fréquents.

Le responsable a également souligné que le manque de sécurité pèse aujourd’hui sur les usagers du réseau autoroutier après tous les drames qui y ont été enregistrés ces derniers mois.

N.M.