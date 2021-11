Maroc: beaucoup moins d’affluence aux vaccinodromes

Pendant les deux dernières semaines, exactement depuis l’imposition du pass vaccinal, le jeudi 21 octobre dernier, les vaccinodromes ont connu une grosse influence, teintée de cohue, de désorganisation et d’anarchie et ne désemplissaient pas.

Cependant, cette affluence a connu une nette et considérable baisse au courant de cette semaine. Un exemple parmi d’autres, celui du vaccinodrome de Bab Lamrissa à Salé, sur la rive droite du séculaire Bouregreg.

Selon ce que Le Site info a constaté, ledit centre de vaccination est presque désert et les personnes, désirant bénéficier de la première dose du vaccin, afin d’obtenir leur pass vaccinal, n’y affluent plus en grand nombre. En revanche, il y a deux semaines de grandes files se formaient à l’entrée du vaccidrome de Bab Lamrissa et des dizaines de personnes s’y agglutinaient d’une façon anarchique, sans aucun respect de la distanciation physique.

Pour rappel, le gouvernement a décidé d’adopter une nouvelle approche préventive basée sur le “pass vaccinal” en tant que document agréé par les autorités sanitaires et ce, conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire.

Ces mesures, précise le communiqué du gouvernement, concernent l’adoption de ce “pass” comme document de voyage à l’étranger et l’annulation de l’autorisation de déplacement délivrée par les autorités locales compétentes.

Les fonctionnaires, les employés et les usagers des administrations sont également tenus de fournir le “pass vaccinal” pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, ajoute la même source, indiquant qu’il est nécessaire de présenter ce “pass” pour accéder aussi aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et hammams.

Larbi Alaoui