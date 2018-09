Maroc: baisse des températures et pluie dans ces régions

Les températures devraient baisser, à partir de ce lundi, sur l’ensemble du pays.

Dans une déclaration à Le Site Info, El Hussein Youabd, le chargé de communication à la Direction de la météorologie nationale, a indiqué que cette semaine connaîtra une baisse des températures en comparaison avec le week-end dernier, particulièrement dans les régions du nord du royaume.

Le temps restera cependant chaud dans certaines régions, avec des températures variant entre 24 et 30°C dans les zones côtières, tandis que les régions de l’intérieur et l’est du pays connaîtront des températures oscillant entre 30 et 36°C.

Par ailleurs, Youabd a précisé que la région de Marrakech devrait connaître de fortes pluies ce lundi 3 septembre.

R.T.