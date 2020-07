Maroc/Bac 2020: le père de la fille ayant obtenu la meilleure moyenne témoigne

Elle a battu tous les records précédents en la matière! Obtenir la moyenne de 19,47/20 aux épreuves de la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat marocain, à l’échelle nationale, est tout simplement prodigieux! Et en option sciences physiques, s’il vous plaît!

Cette jeune et brillante prodige est Zineb Ouasqi. Et tout en étant très fier de la prouesse de sa fille, le papa de la jeune fille ne semble pas étonné outre mesure. Et pour cause!

« Zineb a toujours été parmi les excellents élèves qui obtiennent les meilleures notes et de son lycée et à l’échelle de la Région Rabat-Salé-Kénitra », a-il déclaré à Le Site Info.

Aussi, l’heureux papa s’attendait-il à ce que sa fille brille de mille feux lors des épreuves du bac. Il s’attendait également à ce que Zineb obtienne l’une des meilleures moyennes à l’échelon national, voire LA meilleure moyenne.

Noureddine Ouasqi avait donc vu juste et ne s’est donc pas trompé sur les compétences de sa progéniture. Heureux et fier de ce résultat phénoménal, mais attendu, il a souligné qu’avec cette moyenne de 19,47/20, « Zineb a fait honneur à tout le Maroc ».

Sincères félicitations à Zineb Ouasqi et bonne continuation pour ses études supérieurs où elle fera sûrement sensation et récoltera des lauriers amplement mérités!

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)