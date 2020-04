Maroc: au coeur d’une usine de production de masques bavettes (VIDEO)

Alors que des citoyens doutent de la qualité des masques bavettes, produits localement, il y a un autre son de cloche plus optimiste du côté officiel.

Ainsi, au coeur même de l’usine de production de ces masques de production, toutes les explications concernant les détails de leur fabrication, des critères de garantie retenus et du choix de la matière, dont ils sont faits, ont été révélés par plusieurs responsables.

Lors de sa visite à l’unité industrielle, à Casablanca, qui fabrique ces masques “made in Morocco”, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique a ainsi déclaré que cette usine a été inaugurée il y a cinq ans déjà, du temps de la fameuse campagne “Zéro mica”. Moulay Hafid Elalamy, dans cette déclaration à Le Site Info, précise qu’il a été demandé à l’entreprise de produire des masques bavettes et ce, depuis l’avènement du Covid-19.

La production a commencé par la fabrication de 200.000 masques par jour mais, actuellement, le chiffre est passé à 2 millions quotidiennement. “Il existe maintenant 10 usines de production de masques de protection et nous ambitionnons de produire 5 millions de masques par jour, qui seront distribués aux quatre coins du Maroc”, a promis le ministre.

Et de préciser qu’il existe, pour l’heure, 27.000 points de vente et, qu’au début, il y avait des boîtes de 100 unités. Sauf que des citoyens ayant acquis plusieurs boîtes en même temps, il a été décidé de réduire ce chiffre à des boîtes de 10 masques uniquement.

De son côté, le directeur de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR), Abderrahim Taibi, nous a explicité “les critères scientifiques retenus pour la production des masques bavettes au Maroc, les conditions sanitaires au sein de l’entreprise, ainsi que la constitution d’une commission du suivi de l’opération de production”.

Larbi Alaoui (avec Mohamed Fernane) Reportage Yassine OZ