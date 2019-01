Maroc: attention aux médicaments périmés et contrefaits!

Les ruptures de stock de certains médicaments, à leur tête l’insuline, dans plusieurs hôpitaux du Royaume, poussent quelques élus et conseillers communaux à développer un circuit de distribution illégale. C’est ce qu’a révélé le Réseau Marocain pour la Défense du Droit à la Santé.

Selon le quotidien arabophone Al Massae, qui rapporte l’information dans sa livraison de ce mercredi 23 janvier, ces derniers distribuent les médicaments antidiabétiques à domicile ou les distribuent au profit d’associations.

Et d’ajouter que ces pratiques illégales menacent sérieusement la santé des citoyens, en favorisant la propagation de médicaments périmés et contrefaits, en provenance de Chine, d’Egypte ou d’autres pays asiatiques. Des médicaments notamment destinés aux traitements des maladies du coeur et du diabète.

K.B.