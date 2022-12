Maroc-Arabie Saoudite : Signature d’un accord pour le renforcement de la coopération touristique

Le Maroc et l’Arabie Saoudite ont signé aujourd’hui un mémorandum d’entente (MoU) visant à renforcer la coopération dans le secteur du tourisme et à harmoniser les efforts pour parvenir à instaurer un développement durable de l’industrie du tourisme dans les deux pays. La cérémonie de signature, qui s’est déroulée à Marrakech en marge du 117e Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme (L’OMT), s’est déroulée en présence de Madame Fatim-Zahra Ammor Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et Monsieur Ahmed Al-Khateeb, Ministre du Tourisme de l’Arabie Saoudite.

« Ce protocole d’accord entre le Maroc et le Royaume d’Arabie Saoudite illustre une vision commune entre nos deux pays frères et marque un tournant dans notre coopération dans le secteur du tourisme. Il donnera lieu à davantage d’initiatives conjointes, de partage d’expériences et de bonnes pratiques, et permettra aux deux pays de promouvoir leurs secteurs touristiques et ainsi optimiser leur potentiel dans cette industrie. », a déclaré Mme Fatim-Zahra Ammor.

« L’Arabie Saoudite et le Maroc partagent un engagement commun de préserver nos riches patrimoines culturels et nos sites naturels respectifs, y compris la mer, la montagne et le désert, tout en mettant les jeunes talents au centre de nos plans de développement. La durabilité est au cœur des ambitions touristiques de l’Arabie Saoudite et, en travaillant avec des partenaires qui partagent les mêmes idées, tel que le Maroc, nous espérons renforcer le secteur non seulement dans la région, mais également au niveau mondial, afin de rendre le tourisme plus durable, plus inclusif et plus résilient pour les personnes et les communautés », a affirmé Monsieur Al-Khateeb.

Alors que le secteur mondial du tourisme continue d’identifier les solutions qui permettent de mieux se remettre de la pandémie de la COVID-19, ce protocole d’accord permettra au Maroc et à l’Arabie Saoudite d’apprendre de leurs expériences respectives et de fournir de nouvelles voies de collaboration et de croissance.

En effet, le Maroc et l’Arabie Saoudite reconnaissent tous deux le potentiel du secteur du tourisme pour soutenir le développement de l’économie locale, tout en favorisant la création d’emplois localement. Le MoU soutiendra les efforts du tourisme durable, en renforçant la formation et le partage des connaissances, et introduira de nouvelles opportunités d’investissement dans le tourisme.

L’Arabie Saoudite est actuellement l’un des partenaires majeurs du Maroc dans le monde arabe. En 2020, le pays a investi 26,6 millions de dollars dans de nombreux secteurs au Maroc, notamment l’immobilier, l’agriculture et le tourisme. Ce MoU va promouvoir plus d’opportunités d’investissement dans le tourisme pour les deux pays et permettra, en outre, un transfert substantiel de savoir-faire et de formation touristique.