Maroc-Arabie Saoudite: Nasser Bourita sort de son silence

Nasser Bourita a réagi aux informations qui ont circulé selon lesquelles le Maroc aurait rappelé ses ambassadeurs en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis.

Dans une déclaration à l’agence Spoutnik, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a balayé d’un revers de main ces rumeurs. «Ces allégations sont totalement fausses et infondées. Ces informations n’ont pas été officiellement annoncées. La diplomatie marocaine a toujours annoncé ses décisions et exprimé ses positions via ses canaux officiels et non pas à travers une agence de presse américaine», a-t-il tranché.

Rappelons qu’un responsable gouvernemental a confié jeudi 7 février à l’Associated press que le Maroc s’est retiré de la coalition arabe dirigée par l’Arabie Saoudite au Yémen. Il a également souligné que le Royaume ne participera plus aux interventions militaires ni aux réunions ministérielles de la coalition.

L’agence a aussi annoncé que le Maroc a rappelé son ambassadeur en Arabie Saoudite. Selon la même source, le Royaume a pris cette décision après la diffusion par la chaîne saoudienne Al Arabya d’une émission spéciale où elle a cru bon mettre en avant les séparatistes du Polisario, “représentants de la fantômatique “RASD”, reconnue par de nombreux pays de par le monde”.

N.M.