Maroc-Arabie Saoudite: la mise en garde de Nasser Bourita

La politique étrangère est une “affaire de souveraineté” pour le Maroc et la coordination avec les pays du Golfe “doit se faire de part et d’autre”, a souligné, jeudi à Casablanca, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec son homologue jordanien, à l’issue des entretiens en tête à tête du roi Mohammed VI et du roi Abdallah II, Bourita a indiqué que “du point de vue du Royaume du Maroc, les relations avec les pays du Golfe, notamment l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, ont toujours été des relations historiques profondes. Le Maroc a toujours tenu à les préserver et les renforcer.”.

“Il peut arriver qu’on ne soit pas d’accord sur certaines questions, la politique étrangère étant une affaire de souveraineté. Au Maroc, elle est, en outre, fondée sur des principes et des constantes”, a-t-il ajouté.

Bourita a poursuivi que “la coordination devrait se faire dans les deux sens. Elle ne doit pas être à la carte, elle doit couvrir toutes les questions importantes au Moyen Orient comme en Afrique du Nord, à l’instar de la crise libyenne”.

De même, a-t-il dit, “la préservation de cette relation devrait être un souci de part et d’autre. Si ce n’est pas le cas, il serait normal que toute les alternatives soient examinées”.

S.L. (avec MAP)