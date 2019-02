Maroc: après les radars fixes, attention aux radars mobiles

Le secrétaire d’État chargé du Transport Mohamed Najib Boulif a remis ce jeudi 21 février 280 radars mobiles aux services de la gendarmerie royale et de la Sûreté nationale afin de contrôler la vitesse.

Ces nouveaux appareils “dernière génération” sont capables de flasher les automobilistes avant et après le passage des véhicules, contrairement aux radars actuels. “Made in USA”, ils sont également dotés d’un nouveau système intelligent capable de prendre des photos et des vidéos des contrevenants, leurs types de voitures et leurs plaques d’immatriculation.

Les “tricheurs”, qui connaissent par cœur l’emplacement des radars fixes, n’ont désormais d’autres choix que de respecter les panneaux de limitation de vitesse.

Rappelons que le ministère de l’Equipement et du transport, qui s’apprête également à étendre le parc des radars fixes afin de contrôler la vitesse, vise à limiter les accidents de la route et contrer les éventuelles corruptions des agents de la circulation.

D’après le directeur du transport routier au sein du ministère Noureddine Dib, 550 nouveaux radars fixes seront installés dans différentes villes du Maroc en 2019. Ces nouveaux appareils devraient enregistrer, selon lui, 6 millions d’infractions contre trois actuellement.

Il a également souligné, lors d’une conférence tenue lundi 18 février à l’occasion de la journée nationale de la sécurité routière, que le ministère a installé 140 radars fixes depuis 2010. Et d’ajouter qu’un portail des infractions routières a été mis en place vu le nombre de contraventions de plus en plus croissant.

Ces nouveaux radars fixes peuvent contrôler la vitesse, les voies interdites, les franchissements de la ligne continue et le non-respect du feu rouge. Une première, puisque jusqu’à présent les automobilistes n’avaient jamais été flashés aux feux rouges.

N.M.