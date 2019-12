Maroc: après “Bab Darna”, une autre escroquerie immobilière fait surface

Après la grande arnaque de “Bab Darna Group” et ses lots de terrain fictifs ayant fait quelque 800 victimes, un autre scandale immobilier vient d’éclater.

Cette fois- ci, c’est à El Mansouria, aux environs de Mohammédia, où le président d’une coopérative d’habitation a été interpellé pour avoir grugé des citoyens désirant acquérir un appartement.

Selon une source de Le Site info, l’interpellation du mis en cause, par les autorités sécuritaires de Mohammédia, a pour cause son émission d’un chèque en bois de plus d’un milliard et demi de dirhams. Le président de la coopérative est aussi accusé d’avoir arnaqué plus de 200 personnes.

Son arrestation a eu lieu dans un café par les forces de l’ordre, après la plainte déposée à son encontre de la part du propriétaire du terrain où devaient être construits les immeubles d’habitation.

Le président de la coopérative d’habitation et le trésorier avaient signé un compromis de vente de lots de terrain, sur la côte d’El Mansouria, ajoute la même source.Le prix du mètre carré, de la surface totale du terrain de 9 hectares, était de 1450 DH et les citoyens escroqués, plus de 200, avaient commencé à payer par tranches.

Et parmi ces derniers, il y en même qui avaient avancé 40.000 dirhams au président de la coopérative, précise la même source.

M.D.