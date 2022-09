Maroc: appel au boycott des produits tunisiens

La Fédération marocaine des droits du consommateur a appelé au gel de toutes les activités et relations avec les institutions tunisiennes de protection du consommateur. De même que la FMDC a également appelé au boycott de tous les produits provenant de Tunisie.

Dans un communiqué, la FMDC a expliqué ces mesures à l’encontre de ce que le président tunisien a commis d’impair envers l’intégrité territoriale du Royaume, après l’accueil qu’il a osé réserver « à un séparatiste et terroriste, présenté comme chef d’un Etat fantoche ».

Dans une déclaration à Le Site info, le président de la FMDC, Bouazza Kharrati, a tenu à préciser que les mesures précitées sont « en réponse de la grande trahison que le président tunisien a commise envers le peuple marocain, tout entier ».

Notre interlocuteur a aussi souligné qu’il n’était pas possible pour la FMDC, considérée comme l’une des instances incontournables de l’Union maghrébine des associations de protection des droits du consommateur, de garder le silence et de ne pas exprimer sa position à l’encontre de ce comportement, sachant pertinemment que cela constitue « une duperie manifeste, perpétrée envers les pays africains et le Japon ».

Dans ce cas, a poursuivi Bouazza Kharrat, toute confiance n’est plus avérée vis-à-vis des institutions que dirige l’actuel président de la Tunisie. D’où la prise de mesures par la FMDC, concernant le gel des relations avec ses homologues tunisiennes et la demande au peuple marocain de boycotter les produits de ce pays, a-t-il expliqué.

