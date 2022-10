Maroc: appel à généraliser les caméras de surveillance dans les avenues

Abdelouahed Chafiki, membre du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants(RNI), à la Chambre des représentants, a demandé au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la généralisation du contrôle de sécurité avec l’installation de caméras de vidéosurveillance dans les espaces publics et les avenues des villes du Royaume.

Dans une question écrite, le député RNIste, membre de la Commission des finances et du développement économique, au sein de la Chambre des représentants, a estimé que le contrôles de sécurité, par caméras de vidéosurveillance interposées, constitue l’un des plus importants moyens technologiques modernes du monde contemporain.

Et d’ajouter que lesdites caméras jouent un rôle important dans la lutte contre la criminalité, dans la préservation des biens publics et privés, ainsi que dans la réduction du nombre d’accidents de circulation avec délits de fuite et dans l’interpellation des personnes hors-la-loi.

Dans ce cadre, le député du parti de la Colombe a également demandé à Abdelouafi Laftit quelles sont les mesures que le ministère de l’Intérieur compte prendre afin de contribuer à la généralisation de l’installation de caméras de surveillance dans les espaces publics et les avenues dans les différentes régions du Royaume. Et ce, dans le but de la protection des biens publics et de la réduction de la prolifération des actes criminels sur les avenues et les espaces publics des villes marocaines.

M.R.