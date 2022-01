Maroc-Allemagne: retour « imminent » de l’ambassadrice Zohour Alaoui à Berlin

Les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Allemagne ont repris et le retour de Zohour Alaoui à son poste d’ambassadeur à Berlin est imminent.

Selon une source concordante de La Site Info, le retour en Allemagne de Zohour Alaoui est programmé au courant de cette semaine.

Pour rappel, le Maroc avait indiqué réagi au communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères, qui avait salué « le lien important » que joue le Royaume entre « le Nord et le Sud à la fois politiquement, culturellement et économiquement ».

« Le Royaume du Maroc apprécie les annonces positives et les positions constructives faites par le nouveau gouvernement fédéral d’Allemagne », avait indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Et d’ajouter que: « ces annonces permettent d’envisager une relance de la coopération bilatérale et le retour à la normale du travail des représentations diplomatiques des deux pays à Rabat et à Berlin ».

M.R.