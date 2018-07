Maroc-Algérie: Les frontières bientôt ouvertes?

Le groupe Pierre Fabre et Maphar, annoncent le renouvellement et le renforcement de leur partenariat pour la distribution au Maroc de plusieurs marques leaders du groupe français.

Cette manifestation, précise Al Ahdath, devrait voir la participation de milliers de Marocains et d’Algériens de différentes catégories sociales qui refusent désormais d’être séparés par des barrières. Les initiateurs de l’événement ont d’ailleurs expliqué, que cet événement sera organisé afin de faire pression sur les autorités marocaines et algériennes et trouver une solution à ces frontières fermées depuis le 15 juillet 1994.

Près de 25 ans après la fermeture des frontières entre le Maroc et l’Algérie, certaines parties ont profité de la chaleur actuelle des relations entre les deux pays pour remettre ce sujet sur la table. Selon Al Ahdath Al Maghribia, des militants marocains et algériens ont annoncé, sur les réseaux sociaux, qu’une manifestation aura lieu dimanche 22 juillet pour appeler les responsables à ouvrir les frontières.